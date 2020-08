Dois PMs morrem e outros 2 ficam feridos em ataque durante operação no Amazonas

Manaus/AM - Dois policiais morreram e outros dois ficaram feridos na noite desta segunda-feira (3), enquanto realizavam uma operação no município de Nova Olinda do Norte.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) equipes da COE e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar foram alvos de um ataque no Rio Abacaxis. Dois policiais militares foram mortos e outros dois estão feridos.

O secretário de segurança pública, coronel Louismar Bonates, determinou a adoção de todas as medidas para o resgate dos militares. Os dois policiais que ficaram feridos, um no braço e outro no pescoço, receberam os atendimentos médicos e estão vindo para Manaus.

O Comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, embarca nesta terça com reforço policial para nova operação policial na região.