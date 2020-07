Viatura da PM fica destruída após batida durante perseguição policial em Manaus

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Manaus/AM - Uma perseguição policial terminou com uma colisão entre viatura e uma moto, nesta segunda-feira (13), no bairro Valparaíso, zona Leste da capital. Apesar do forte impacto ninguém ficou ferido.

Polícia militares da Força Tática estavam perseguindo um veículo que fugiu de uma abordagem. Ao chegar no cruzamento da rua Alarico Furtado com a Belford Roxo, a viatura acabou se chocando com uma moto.

Não há informação se o condutor do veículo, que estava em fuga, foi detido.