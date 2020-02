Em atitude suspeita, dupla é presa com drogas em Manaus

Manaus/AM - Dois homem foram presos nesta quinta feira (13), no bairro São José 2, zona leste da capital. Eles são suspeitos de tráfico de drogas.

Um carro modelo Ford Ka, de cor branca, foi visto em atitude suspeita, no beco Santa Cláudia do São José 2, no mesmo bairro. Dentro do veículo havia um homem que se identificou como motorista de aplicativo e mais dois outros homens. Um deles fugiu ao avistar a aproximação da polícia. Com eles foram apreendidas 55 trouxinhas de pasta base, 30 porções de cocaína, 20 porções de oxi, uma balança de precisão, além de uma porção grande de maconha e R$ 80 em espécie.

Ainda de acordo com a polícia, ao serem questionados, eles informaram o endereço do suspeito fugitivo. No entanto, o homem não foi encontrado em casa, mas a polícia conseguiu apreender dois televisores, uma motocicleta Honda de placa OAM-9304, um par de placas ONK-9456 da cidade de Belo Horizonte (MG), uma grande porção de cocaína, três frascos com líquido, possivelmente, para diluir material entorpecente e um aparelho celular.

Os homens foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.