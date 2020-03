Suspeitos correm da polícia e são achados em esconderijo com drogas no Amazonas

Tempos amargos

Na madrugada deste domingo (29), policiais militares do município de Parintins prenderam dois homens com idades de 23 e 30 anos, na rua I do bairro Itaúna II, Zona Oeste do município.

Segundo os policiais, foi realizada uma denúncia de que dois homens estavam vendendo drogas na esquina de uma rua. Ao avistarem a polícia, o suspeitos teriam corrido com para um residência onde guardavam e embalavam materiais ilícitos. Na quitinete foram encontradas 15 porções de supostamente cocaína e materiais para embalo.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foram apresentados na 3a Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde irão permanecer a disposição da Justiça.