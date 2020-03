Internautas se revoltam com discurso de Bolsonaro após parintinense morrer por Covid-19

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Manaus/AM - O empresário Geraldo Salvio da Silva, 49, morreu na noite desta terça-feira (24), logo após o presidente Jair Bolsonaro fazer o discurso de que não havia necessidade de tantas medidas de prevenção, haja vista que o público mais atingido seria dos idosos.

O homem estava internado no leito 04 da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Delphine Aziz, e segundo nota do Governo do Amazonas, Geraldo era portador de hipertensão arterial sistêmica, e hoje apresentou parada cardio-pulmonar, instabilidade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória, o que levou a vítima a óbito.

Nas redes sociais, internautas se revoltaram com o discurso do presidente, e exigiam que a autoridade se comova com a pandemia.