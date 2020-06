Pai é preso após abusar sexualmente da filha de 13 anos em Manaus

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 48 anos, foi preso na terça-feira (09), por volta das 6h, em cumprimento a mandado de prisão em razão de sentença condenatória, após ele ter aliciado a própria filha que, na época do crime, tinha 13 anos. A prisão ocorreu na Comunidade Campos Sales, no bairro Tarumã, zona oeste da capital.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, a equipe de polícia realizou a ação, na manhã desta terça, em cumprimento ao mandado de prisão em razão de sentença condenatória assinada pela juíza Patrícia Chacon, da 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).



O crime ocorreu em julho de 2007, no mesmo lugar onde o homem foi preso. “A mãe da criança conta que, na época do crime, ela flagrou o acusado tocando nas partes íntimas de sua filha, em plena madrugada. Em depoimento, a criança relatou que o próprio pai entrava em seu quarto, durante a noite, e tocava libidinosamente em suas partes”, relata a delegada Joyce.



O homem foi enquadrado no art. 214 do Código Penal, combinado com o art. 226, e foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado.

O indivíduo foi encaminhado para o Centro de Recolhimento e Diagnóstico (CRT) e ficará em disposição da Justiça.