Polícia Federal realiza etapa da Operação Lava Jato em dois estados

A Polícia Federal realiza na manhã desta sexta-feira (3) mandados de busca e apreensão em bairros nobres de São Paulo e Rio de Janeiro em mais um etapa da operação Lava Jato.

Até o momento, ainda não há informações de presos. Os primeiros endereços visitados pela PF foram no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo, e no Leblon, no Rio de Janeiro. Advogados estão presentes nas ações.

A Operação Lava Jato é a maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. Iniciada em março de 2014, com a investigação perante a Justiça Federal em Curitiba de quatro organizações criminosas lideradas por doleiros