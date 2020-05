Delegado e empresários são alvos de operação da PF em Manaus

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - A Polícia Federal (PF) no Amazonas, deflagrou na manhã desta sexta-feira (15), a Operação Seronato, que investiga possíveis práticas de crimes como corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Os alvos são empresários, um delegado licenciado da PF e dois familiares dele.

Até o momento, foram cumpridos, 6 mandados de busca e apreensão referentes a dois inquéritos policiais instaurados em janeiro e maio de 2019, quando começaram as investigações.

Os alvos dos agentes federais nessa manhã são um delegado de Polícia Federal, atualmente licenciado, e dois dos seus familiares, além de dois empresários e da ex-sócia de uma das empresas envolvidas.

As provas e indícios de autoria colhidos ao longo do primeiro Inquérito Policial indicam que o delegado federal teria se prevalecido do cargo ao fazer mau uso das informações obtidas durante a investigação que culminou com a Operação Udyat, deflagrada no ano de 2012, para viabilizar, de forma indevida, o agenciamento da venda de uma empresa pertencente a sua mãe pelo valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por meio da segunda investigação criminal a PF pretende esclarecer sobre possíveis crimes de falsidade, favorecimento em razão do cargo e lavagem de dinheiro, em relação a fatos que envolvem a subcontratação, realizada por um consórcio de empresas que atuou na construção do Aeroporto Internacional de Manaus/AM, para que a empresa registrada em nome da mãe do policial federal, executasse o paisagismo do aeroporto, pelo valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

O nome da operação é uma alusão às suspeitas de que um dos investigados teria se prevalecido do cargo policial para cometer os crimes.