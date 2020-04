Em Manaus, homem é preso ao tentar vender ferramentas roubadas na OLX

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

Manaus/AM - Um homem de 24 anos foi preso ao ser flagrado vendendo equipamentos roubados de uma loja de material de construção, no site OLX nessa quarta-feira (16), no bairro Nova Cidade, Zona Norte.

O proprietário do estabelecimento foi quem encontrou a furadeira, a esmerilhadeira e a serra de mármore à venda no site e reconheceu os produtos. Ele decidiu se passar por comprador e marcou um encontro com o suposto anunciante.

Na noite de ontem, quando já estava tudo acertado, ele acionou a polícia informando onde os dois estariam. No momento em que o acusado chegou ao local com as ferramentas, acabou preso em flagrante.

No 6º DIP, a polícia descobriu que o jovem coleciona várias outras passagens pelo crime de furto. Ele foi atuado novamente e deverá passar por audiência de custódia.