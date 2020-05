OAB recorre ao STF para suspender autorização de novos cursos de direito durante pandemia

O perigo mora lá fora

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entrou com uma ação, nesta sexta-feira (08), no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão de autorização de novos cursos em Direito, presencial e à distância, em todo o Brasil, enquanto durar o estado de calamidade no país devido a pandemia do novo coronavírus, vigente ate 31 de dezembro deste ano.

Segundo o Sistema Globo, a ação é uma medida para verificar a qualidade das graduações e reformular a legislação que rege o currículo e o funcionamento dos cursos. No pedido, a OAB também quer impedir a expansão dos cursos por cinco anos.

De acordo com os dados da OAB, foram criados 22 cursos e 2.975 vagas de graduação em direito em todo o país, só mês de abril, durante a pandemia, o que a entidade considera um "inchaço das instituições de ensino privado".

O ministro Ricardo Lewandowski é o relator do pedido.