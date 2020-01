Vizinho é preso por estuprar, matar e esconder corpo de criança embaixo da cama no Amazonas

Manaus/AM - Elcleciane Nascimento Duarte de 10 anos, foi estuprada e assassinada em uma casa no bairro Belarmino Lins, no município de Fonte Boa, no interior do Amazonas, nessa quinta-feira (17). A criança foi encontrada pela esposa do autor do crime, Ronald Gomes Borges, 28, debaixo da cama do casal. Segundo a polícia, ele já teria estuprado outra menor em 2017.

De acordo com o investigador Mário Alves, da 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Fonte de Boa, o estupro ocorreu por volta das 14h, na casa do autor do crime, na rua Oito. Ele conta que a menina costumava ir à casa do indivíduo, ajudar a fazer bolos e biscoitos com a esposa de Ronald, para venderem na cidade.

No dia do fato, a menina estava sozinha com ele na casa, momento que ele aproveitou para levar a Elcleiciane para um quarto. Lá, o acusado ofereceu R$ 40 para que ela mantivesse relação sexual com ele, mas a garota não aceitou e tentou fugir.

Ronald a segurou pelo braço e a estuprou. Conforme Alves, após o ato, Ronald aplicou um “Mata-leão” na criança até que ela desmaiasse, em seguida o homem pegou uma corda e a asfixiou novamente até a morte.

O infrator deixou o corpo da vítima em baixo da cama, e por volta das 19h a companheira do homem entrou no quarto e encontrou o corpo da criança.

Ainda segundo o gestor da 55ª DIP, a mulher sofreu ameaças do companheiro, porém, contou para os familiares da menina, que acionaram a Polícia Militar. Na ocasião, Ronald tentou fugir, mas por volta das 21h30, ele foi encontrado pelos policiais militares em um lugar de mata.

Ronald foi levado para a unidade policial, onde foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Durante procedimentos na DIP, foi verificado que existe um mandado de prisão, em aberto, em nome do infrator, expedido no dia 22 de agosto de 2019, também por estupro de vulnerável, que ocorreu em 2017.