Vigia de pontão de combustíveis é assassinado durante assalto no Amazonas

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - Criminosos invadiram um pontão de combustíveis e assassinaram o vigia durante um suposto assalto ocorrido na noite desse domingo (5), no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Informações preliminares são de que o homem de 44 anos, teria reagido a ação e por isso foi assassinado a tiros no cais do porto da cidade.

Após os disparos, ele ainda teria caído no rio e o corpo precisou ser resgatado. A polícia investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso.