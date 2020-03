Vídeo mostra desespero de mulher após esfaquear marido no Amazonas: ‘Me perdoa'

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - Um mulher identificada como Jeana, 20, foi presa em flagrante após tentar matar o próprio marido identificado por Alejandro, 23, com uma facada no tórax. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (04), no bairro de Jardim Adriana, município de Itacoatiara

Toda ação foi registrada através de um vídeo feito pelo celular de um morador do bairro, que divulgou na internet. Conforme a polícia, a tentativa de homícidio ocorreu em frente ao motel Delfos.

No vídeo é possível ver o homem agonizando no chão, enquanto a mulher chora após o ocorrido. "Tu vai viver, me perdoa amor", diz a mulher.

A polícia acredita que ambos estavam sob efeito de álcool. Jeana foi detida e encaminhada a delegacia do município, para realizar os procedimentos cabíveis.

A vítima Alejandro foi removido do local pela viatura UR-15 do Corpo de Bombeiros até o hospital regional José Mendes para cuidados médicos.