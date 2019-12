Na véspera do Ano Novo, corpo de bebê é encontrado boiando em igarapé de Manaus

Manaus/AM - O corpo de um bebê, de sexo e idade não divulgada, foi encontrado boiando as margens de um igarapé no bairro de Educandos, zona Sul, na manhã desta terça-feira (31).

De acordo com a polícia, o corpo do bebê foi encontrado por dois canoeiros que trabalham catando latinhas no igarapé.

Segundo a polícia, o canoeiro contou que havia uma latinha ao lado do corpo do bebê, mas ele achou que se tratava do corpo de uma boneca. Ao se aproximar, viu que de fato era uma criança.

O corpo deve ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A polícia vai investigar o caso.