Tiroteio entre Rocam e supostos membros de facção deixa 5 mortos em Manaus

Manaus/AM - Cinco homens, que ainda não foram identificados, morreram após um tiroteio contra a Polícia Militar, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul.

As informações iniciais são de o grupo seria supostamente de uma facção criminosa, e estaria se preparando para uma 'tomada de espaço' da região. Alarmados com a situação, moradores teriam acionado a Polícia Militar. Ao chegar no local, a Rocam (Rondas Ostensivas Cândido Mariano), encontrou o grupo, dando início a um tiroteio que resultou nas cinco mortes.

Todas as vítimas foram levadas ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis. A qualquer momento mais informações.

