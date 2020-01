Suspeitos tentam fugir mas são presos com drogas no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (21), na rua Mem de Sá, bairro Rui Barbosa, no município de Tabatinga, interior do Amazonas. Eles são suspeitos de tráfico de drogas.

Após denúncias de que havia alguns homens comercializando e consumindo entorpecentes na área, os policiais fizeram buscas e encontraram os suspeitos em atitude suspeita. Ao avistar a aproximação da viatura, os homens tentaram fugir, mas foram presos em seguida. De acordo com a polícia, os suspeitos estavam com uma mochila com várias porções de maconha, oito papelotes de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, além de R$ 94 em espécie e materiais específicos para embalar as drogas.

A dupla e todo o material apreendido foram encaminhados para a unidade prisional do município para os procedimentos cabíveis.