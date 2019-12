Suspeitos de usar carro roubado para fazer arrastão são presos em Manaus

Manaus/AM - Leonardo Valdeci Pinto Nascimento, 33, o ‘Leo Gordo’, e Thomé Júnior Gomes de Souza, 25, foram presos na tarde desta quinta-feira (26), suspeitos de cometer diversos assaltos pelas ruas do Parque Dez, zona Centro-Sul, usando um carro Up de cor preta e placa PHS-9519, com restrição de roubo.

Uma vítima, que não quis revelar o nome, disse que na véspera do Natal, foi roubado pela dupla, que estava nesse mesmo veiculo apreendido.

“Eu estava na rua São Francisco quando esse caro parou, essa dupla desceu e de forma violenta anunciou o assalto. Eles disseram pra eu entregar o celular, que se eu fizesse qualquer movimento iam me matar com um tiro nas costas. Uma mulher que estava do meu lado teve seu celular e bolsa roubado. Ainda chegou a aliciar o corpo da mulher”, contou.

De acordo com a polícia, a dupla teria assalto o carro usado nós roubos, de uma mulher, e desde o dia 24 deste mês passaram a fazer diversos assaltos em Manaus. Em um dos assaltos, a dupla chegou a morder a mão de uma vítima e passar a mão no corpo de outra.

A dupla foi levada ao 12ª Distrito Integrado de Polícia (12), onde devem passar por procedimentos cabíveis.



​Foto: Altermir Coelho/ portal do Holanda