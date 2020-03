Suspeito é preso com armas de brinquedo após assaltar drogaria em Manaus

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - Um homem de 32 anos foi preso, nesta quinta-feira (19), suspeito de assaltar, com armas de brinquedo, uma drogaria na Avenida Autaz Mirim, na Zona Leste da capital.

De acordo com policiais militares, dois suspeitos se disfarçaram de clientes e ao entrarem no estabelecimento anunciaram o assalto. Na ação, um dos homens conseguiu fugir e o outro foi preso logo em seguida, durante patrulhamento da polícia na área. Com ele, foram apreendidos produtos da drogaria, além de duas pistolas de brinquedo.

Com o homem, uma motocicleta usada no assalto também foi apreendida. Ele foi preso e encaminhado ao 14 º Distrito Integrado de Polícia (DIP).