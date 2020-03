Suspeito é preso após tentar esconder drogas da polícia no Amazonas

Wilson Lima sai do limbo

Manaus / AM - Um homem de 23 anos foi preso nesta quinta-feira (26), suspeito de tráfico de drogas, na avenida Juruá, no município de Ipixuna, interior do Amazonas.

Segundo Policiais Militares, o homem estava em atitude suspeita e ao avistar a equipe policial, ele jogou um embrulho próximo de sua casa. Durante a abordagem, foram encontradas 10 barrinhas de maconha prensada. O suspeito foi questionado e confessou que possuía mais porções de drogas guardadas dentro de casa.

Ainda de acordo com a polícia, no local indicado, foram encontradas mais de 40 barrinhas de maconha prensada, dentro de uma mochila de cor vermelha escondida no quarto do suspeito, além de mais de R$ 100 em espécie. Ele conduzido para a 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.