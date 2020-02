Suspeito de vender celular roubado pela internet é preso em Manaus

Manaus/AM - Policiais civis do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Jander Mafra, titular da unidade policial, prenderam em flagrante, no início da tarde de domingo (02), por volta de meio-dia, Elton Guilherme Machado Guerreiro, 35, pelo crime de receptação. Ele foi preso no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.



Segundo a autoridade policial, uma mulher de 39 anos estava vendendo um aparelho celular por meio de um site de vendas, quando o infrator marcou um encontro com ela, supostamente, para comprar o objeto. Na ocasião, eles se encontraram na rua Cartagena, bairro Nova Cidade, zona norte da cidade, quando o indivíduo sacou uma arma de fogo e roubou a mulher.



De acordo com o delegado, após o crime, a vítima foi de imediato ao 6º DIP registrar a ocorrência, onde as equipes de investigação iniciaram busca em sites de vendas, na intenção de localizar o objeto roubado. Durante as buscas, eles constataram que o aparelho estava sendo vendido no mesmo bairro e zona, onde Elton foi preso.



“Conseguimos localizar o aparelho e, de imediato, fomos ao local. Chegando lá, a vítima não reconheceu o indivíduo como o autor do roubo, e, por este motivo, ele foi preso por receptação. O celular foi recuperado e identificado pelo endereço de IMEI”, explicou Mafra.



Ao término dos trâmites cabíveis, na unidade policial, Elton Guilherme será encaminhado para a audiência de custódia.