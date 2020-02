Suspeito de tentar furtar casa é morto a pauladas por morador no Amazonas

Manaus/AM - Antônio Bernardo Vasconcelos, 43, mais conhecido “Índio”, foi morto a pauladas ao invadir o terreno de uma casa nessa quinta-feira (27), na cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, o proprietário do imóvel relata que por volta das 22h, flagrou Índio furtando peças de madeira no local. Ao ser surpreendido, o suspeito teria partido para cima dele com uma faca e na tentativa de se proteger, ele pegou uma perna-manca e desferiu vários golpes contra ele.

Antônio caiu no chão agonizando e chegou a ser levado para o hospital da cidade, mas veio à óbito. A polícia vai investigar o caso, Índio já tinha ficha criminal e chegou a cumprir pena na unidade prisional da cidade.

Em 2015, ele participou de uma rebelião e foi ferido nas duas pernas, na ocasião ele ficou com os movimentos limitados.