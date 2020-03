Suspeito de estuprar menina de 6 anos na frente da avó cega é preso em Manaus

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM - Equipes de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), sob comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação da delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, cumpriram um mandado de prisão preventiva, na manhã desta sexta-feira (27), por volta das 10h, em nome de Andrew Castro Oliveira, 24, pelo crime de estupro de vulnerável, que aconteceu no dia 15 de abril de 2019, e teve como vítima uma criança de 6 anos. A prisão ocorreu na casa da mãe da vítima, no bairro Coroado, zona leste da capital.

Segundo a delegada Joyce, o infrator frequentava a casa da vítima e ali se ofereceu para ajudar a família no transporte da criança até a escola e nas atividades escolares da menina. Vendo a facilidade que tinha, resolveu agir nos momentos em que a mãe da menina saía para trabalhar, e ali, cometia o ato libidinoso. A Depca recebeu a denúncia em julho de 2019 e, a partir desse momento, o homem resolveu se mudar, pois sabia que estava sendo procurado pela Especializada.

“A vítima era vizinha do suspeito e ficava a sós com a avó, que é deficiente visual. Como a mãe saía para trabalhar, o homem aproveitava a ocasião para abusar sexualmente da criança. Os atos aconteciam há um ano, de acordo com a criança, em depoimento. Após recebermos uma denúncia anônima de que Andrew estava novamente na casa da criança, imediatamente nos dirigimos até o local, onde efetuamos a prisão do infrator”, explicou Coelho.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), no Km 8 da rodovia federal BR-174, onde será feita a audiência de custódia por videoconferência.