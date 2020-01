Suspeito de envolvimento com o tráfico é preso com 450 kg de drogas no Amazonas

Manaus/AM - A equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, coordenada pelo delegado Lázaro Mendes, prendeu em flagrante, na manhã de quinta-feira (9), por volta das 11h30, o reincidente Anderson Ferreira Marinho, 29, por tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos, aproximadamente, 450 quilos de drogas e R$ 1.140 em espécie, quantia proveniente da venda das substâncias ilícitas. O homem foi preso na casa onde mora, situada no bairro Mamoud Amed, naquele município (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus).

Segundo o delegado, os policiais civis tiveram conhecimento do caso por meio de denúncias anônimas feitas na unidade policial informando que Anderson estaria comercializando entorpecentes no bairro mencionado. Conforme Mendes, a equipe policial se dirigiu até o local delatado para averiguar a denúncia.

“Passamos a monitorar a casa, que também funcionava como uma mercearia, onde Anderson trabalhava. Observamos um movimento anormal no lugar, ocasião em que entramos e abordamos Anderson próximo ao caixa do comércio. Com ele encontramos uma porção pequena de oxi. Adentramos ainda mais no local e encontramos duas porções consideráveis de maconha. Ao todo apreendemos, aproximadamente, 450 quilos de drogas que estavam com o indivíduo, além do valor mencionado, proveniente da venda das substâncias ilícitas”, relatou Mendes.

Ainda segundo a autoridade policial, o infrator foi conduzido à DIP da cidade, onde se constatou que ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e roubo. Mendes destaca que a participação da população foi crucial para a prisão em flagrante do homem, contribuindo para que a polícia atuasse de forma a aumentar a segurança no local.

Anderson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos na DIP de Itacoatiara, ele será encaminhado ao presídio do município, onde ficará à disposição da Justiça.