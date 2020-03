Suspeita de roubar carro e mercadinho, mulher é presa em Manaus

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM - A equipe de investigação do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação do delegado Christiano Castilho, titular da unidade policial, cumpriu, na tarde de quinta-feira (2603), por volta das 16h, mandado de prisão preventiva em nome de Mona de Carvalho Abrahim Almeida, 21, investigada pela participação no roubo de um veículo e de um mercadinho, no Conjunto São Lucas, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. O crime ocorreu no dia 7 de janeiro deste ano.

De acordo com a autoridade policial, a jovem foi presa na rua 3, no mesmo bairro e zona em que o delito foi cometido. Na ocasião do crime, a jovem estava acompanhada de outros dois infratores, sendo um identificado como Gildervan Silva da Silva, que já foi preso pela equipe do 14º DIP, além de um outro indivíduo, que ainda está foragido. A princípio, o trio roubou um veículo e, em seguida, portando uma arma de fogo, adentrou um estabelecimento comercial, subtraindo toda a renda do local, além dos pertences de clientes que estavam no momento da ação criminosa.

“Depois da formalização da denúncia, nós iniciamos os procedimentos de diligências em torno do caso e, após analisarmos as câmeras de segurança do ponto comercial, que flagraram toda a ação criminosa, conseguimos identificar os infratores. Dessa forma, ingressamos com o mandado de prisão preventiva em nome deles, sendo que há cerca de um mês já havíamos conseguido lograr êxito na prisão de Gildervan. E, nesta quinta-feira, foi a vez de Mona”, explicou o titular da unidade policial.

O delegado Castilho destacou que os procedimentos investigativos seguem em andamento, a fim de prender o terceiro envolvido no crime. A ordem judicial em nome de Mona foi expedida no dia 13 de janeiro de 2020, pela juíza Sabrina Cumba Ferreira, da Central de Plantão Criminal.

A jovem foi indiciada por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ela será encaminhada para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), situada no Km 8 da rodovia federal BR-174, onde será feita a audiência de custódia por videoconferência.