Suspeita de participar da morte de cabeleireiro no Vieiralves vai a julgamento em março

Manaus/AM - Géssica Alves Alho, suspeita de participar da morte do cabeleireiro e maquiador João Felipe de Oliveira Martins, vai a julgamento no índio do mês do março deste ano.

O julgamento está previsto para acontecer no dia 4 de março. Se condenada ela pode pegar de seis até 20 anos de prisão.

O crime ocorreu no dia 30 de agosto de 2017 dentro do salão de beleza em que a vítima trabalhava, situado no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, nas Zona Centro-Sul de Manaus.