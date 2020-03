Sob efeito de drogas, mulher é presa após destruir porta de SPA em Manaus

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - Uma mulher de 30 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa na tarde de terça-feira (3) por quebrar as portas do Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) da Zona Sul de Manaus, no bairro Colônia Oliveira Machado.

Conforme a polícia, a mulher, que supostamente estaria sob efeito de entorpecentes, chegou procurando atendimento médico e foi conduzida até a sala de curativos. Em seguida, saiu para a recepção transtornada onde começou a quebrar a porta da unidade hospitalar.

Policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. A mulher foi presa em um bar nas proximidades da unidade hospitalar onde já estaria envolvida em uma outra confusão.

Após receber atendimento no SPA da Zona Sul devido a um corte na mão, a mulher foi conduzida ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis. Ela deverá responder por danos ao patrimônio público.