Sem corpo, bombeiros encerram buscas por mulher que sumiu em passeio com ex no Amazonas

Manaus/AM - Após quatro dias de buscas sem sucesso, o Corpo de Bombeiros encerrou nessa segunda-feira (9), as buscas por Jucicleide Bezerra da Silva, de 29. A mulher desapareceu depois de sair com o ex-marido para um suposto passeio de barco nos arredores de Parintins, no Amazonas.

Segundo Janderson Vieira de Oliveira, 33, a mulher teria tomado veneno e se jogado no rio, mas familiares e amigos apontam que foi o ex-companheiro que a assassinou. Ele está preso sob suspeita de feminicídio, mas sem corpo, a acusação contra ele pode não se sustentar já que não há provas físicas (perícia) que possam ser apresentadas à Justiça.

No último fim de semana, familiares fizeram uma manifestação na cidade e pediram que o crime não fique impune. Com cartazes nas mãos, eles condenaram o salto no número de casos como estes que tem aumentado em todo o estado.