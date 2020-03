Saiba a verdade sobre vídeo de homem agonizando com Covid-19 em condomínio de Manaus

O inimigo invisível

Manaus/AM - Circulou na internet neste final de semana um vídeo de um homem agonizando com falta de ar, supostamente sendo um paciente de coronavírus atribuído a um condomínio residencial de luxo, na capital amazonense.

Pois bem, apesar do vídeo ser verídico, o fato não aconteceu em Manaus, mas em Palmas, no Tocantins. O homem seria de fato um paciente com suspeita de Covid-19, que foi levado de sua residência em um bairro nobre da cidade, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).