Presos aproveitam banho de sol para fugir de delegacia no Amazonas

Manaus/AM - Alisson Cordovil, Joaquim Rodrigues Chaves Neto, Matheus Rufino de Souza e Jhon Rairon de Oliveira Diniz fugiram nessa sexta-feira (27), do 74° DIP de Polícia Cívil, localizado no município Borba, interior do Amazonas.

Os presos estavam tomando banho de sol no pátio do distrito, quando aproveitaram o momento para escapar. Cada um correu em uma direção diferente e sumiu em meio a mata.

A Polícia Civil faz buscas elo grupo e pede ajuda da população para encontrá-los. Denúncias podem ser feitas pelos telefones: 092 99902-7517/092 988484633.