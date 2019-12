Preso suspeitos de matar sargento da PM durante assalto em feira de Manaus

Manaus/AM - Alessandro Peres da Silva, 32, Charles da Silva Farias, 33, o motorista de aplicativo Dennis Neves dos Santos, 36 e Dane Márcio Gonçalves, foram presos por policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), suspeitos de participar da morte do sargento da Polícia Militar (PM) Ronaldo Ferreira Correa Brito, 61.

O sargento reformado foi morto na manhã do dia 19 deste mês, em uma feira do bairro Japiim, na zona Su;, durante um latrocínio. A prisão dos suspeitos ocorreu na manhã de sábado (21). Durante a apresentação dos suspeitos na delegacia, o motorista Dennis chorou sem parar e chegou a desmaiar.

De acordo com o titular da DERFD, Aldeney Goes, a prisão dos suspeitos ocorreu em diferentes bairro de Manaus. Ao menos dez pessoas estão envolvidas no crime. A vítima estava trabalhando como segurança de um funcionarão da Feira do Morrinho, quando foi alvejado pelos tiros e morreu na hora.

"Eles alegaram que passaram uma semana se programado para fazer esse assalto. Eles tinham o objetivo de roubar ao menos R$20 mil no local. Eles disseram ainda, o que planejavam comprar com esse dinheiro", contou o delegado.

Conforme o delegado, no momento do crime, Charles supostamente estava armado, realizando a cobertura da quadrilha. Durante a ação, os suspeitos roubaram cerca de R$ 8,6 mil em espécie, além da arma de fogo da vítima.

Ao consumar o crime, o grupo fugiu em um veículo conduzido supostamente pelo motorista de aplicativo Dennis, e se escondeu na residência de Alessandro, onde o dinheiro foi repartido.

O delegado destacou, ainda, que as investigações em torno do caso continuam, até que os demais suspeitos sejam identificado e presos.

Os quatro detidos foram indiciados pelo crime de latrocínio. Apos os procedimentos na DERFD serão encaminhados para audiência de custódia.



​Foto: Altemir Coelho/Portal do Holanda