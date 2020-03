Por coronavírus, rede pública de SP terá aulas suspensas

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira (13) que as aulas das escolas públicas serão suspensas gradualmente a partir de segunda-feira, 16. A mesma orientação vale para escolas particulares.

O secretário de educação Rossieli Soares explicou o motivo da suspensão ser gradual, com o prazo de 10 dias antes da interrupção total das aulas: “Não faremos um interrompimento de qualquer maneira, porque precisa existir um planejamento com as próprias famílias. Não adianta pararmos as aulas e deixarmos as crianças com os avós, que são o público com maior risco para a doença”.

A recomendação também é que eventos de grandes aglomerações sejam suspensos.

Também na entrevista coletiva, o secretário da Saúde de São Paulo, Luiz Henrique German, afirmou que o paciente que foi o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil está curado. O homem tem 60 anos e é morador de São Paulo, tendo o caso confirmado na terça-feira de Carnaval, após retornar de uma viagem a Itália.