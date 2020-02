Polícia tira de circulação trio que fornecia drogas no Amazonas

Manaus/AM - Três homens foram presos no município de Maués, suspeitos de serem responsáveis pelo comércio de drogas no município, localizado no interior do Amazonas.

Os homens com idades entre 20, 29 e 35 anos, foram presos após denúncias de que na casa de um deles funcionava um boca de fumo. No local, foram encontradas 480 Gramas de Cocaína, 700 Gramas de Maconha, 08 trouxinhas de Maconha, 01 balança de precisão e materiais para embalo; além de R$ 245 em notas trocadas.

Os suspeitos foram encaminhados ao 48o Delegacia Interativa de Polícia, com suas integridades físicas e psicológicas preservadas para os procedimentos cabíveis.