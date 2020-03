Polícia recupera nove veículos roubados em Manaus

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

Manaus - AM - Em ações na capital amazonense, entre a manhã de quarta-feira (25) e a madrugada desta quinta-feira (26), policiais militares prenderam dez pessoas, incluindo dois foragidos da Justiça, por crimes como tráfico de entorpecentes e roubo. Um adolescente foi apreendido, nove veículos com restrição de roubo foram recuperados e duas armas de fogo retiradas de circulação.

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram seis motocicletas, quatro com chassis adulterados e duas com restrição de roubo. Os veículos foram encontrados na rua Rio do Sol, no bairro São José.

Um homem de 18 anos foi preso na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona norte, após efetuar roubo em um ônibus do transporte público. Com o suspeito, militares da 6ª Cicom recuperaram os pertences das vítimas. O flagrante foi realizado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda na zona norte, policiais da 26ª Cicom prenderam, no bairro Nova Cidade, um homem, de 25 anos. Com o infrator foram encontradas uma de arma de fogo, calibre 38, e seis munições, três intactas e três deflagradas.

Uma mulher identificada como Daiana da Silva Lima, 24, foi presa em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de trafico de drogas. Com ela, foi encontrado 180 porções de maconha, 56 porções de oxi e 26 porções de cocaína.

Deivison Jesus Maciel, 23, foi detido após abordagem na rua Cajui, bairro Santa Etelvina, zona norte. Foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, pelo crime de roubo.