Polícia recupera dez veículos roubados em Manaus; veja lista

Manaus/AM - Em Manaus, a Polícia Militar do Amazonas recuperou dez veículos com restrições de roubo e furto e prendeu duas pessoas durante patrulhamento neste fim de semana. Os veículos foram localizados nos bairros Lago Azul, Cidade de Deus, Novo Aleixo, São José, Compensa, São Jorge, São Raimundo, Planalto, Parque Dez e Distrito Industrial.

Na última sexta-feira (07), um homem de 19 anos foi preso por policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na rua Voluntários da Pátria, bairro Vila da Prata, zona oeste. Com o suspeito, os policiais recuperaram o veículo Voyage, prata e placa PHK-2216 que havia sido roubado na mesma zona, na rua das Neves, bairro São Raimundo. O infrator e o veículo foram encaminhados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

No sábado (08), policiais da 9ª Cicom prenderam um homem de 24 anos após abordagem na rua Carauari, São José, zona leste. Com o suspeito foi apreendida uma motocicleta Honda CG 150, azul e placa JXI-4485, com restrição de roubo. O caso foi apresentado no 14º DIP para os procedimentos legais.

Confira a lista dos veículos

Motocicleta: Honda CG 150 Fan, preta, placa OAB-4520

Motocicleta: Honda CG 150, azul, placa JXI-4485

Motocicleta: Yamaha, vermelha, placa PHJ-0332

Carro: Fiat/Uno Attractive, vermelho, placa PHC-7392

Carro: Fiat Siena Tetrafuel, branco, placa PHA-2980

Carro: VW Voyage CL, prata, placa PHK-2216

Carro: Peugeot 207 HB, preto, placa NPB-8318

Carro: Fiat Uno Mille, verde, placa JWO-4479

Carro: Nissan Frontier, preta, placa JXR-1J37

Carro: VW Gol 1.0, preto, placa LTL-1701