Polícia recupera 11 veículos roubados em Manaus; Veja lista

Manaus/AM - Durante patrulhamentos realizados no final de semana, a Polícia Militar do Amazonas recuperou 11 veículos com restrições de roubo e furto, em oito bairros da capital. Nas ações, nove pessoas foram presas pelos crimes de roubo e receptação de veículo. Os veículos foram localizados nos bairros Jorge Teixeira, São José, Gilberto Mestrinho, Tancredo Neves, Novo Aleixo, Colônia Terra Nova, Alvorada e Educandos.

Quatro horas após ser roubada, a motocicleta Honda CG 150, de cor azul, placa JXL-708, foi recuperada pelos policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na rua Venezuela, bairro Tancredo Neves, zona leste. O veículo foi entregue ao proprietário e os acusados foram conduzidos ao 6° DIP.

Militares da Força Tática prenderam, em flagrante, quatro homens de 25, 28, 32 e 33 anos na rua Matheus de Souza Castro, invasão Jesus me Deu, bairro Colônia Terra Nova. Os suspeitos estavam em um veículo Chevrolet Cobalt, de cor branca, placa OAO-9331. N interior do veículo, os policiais encontraram uma chave de outro veículo Novo Gol Track, vermelho, placa OAM-4B03, com restrição de roubo. Os veículos foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Cidade Nova, zona norte.

A Polícia Militar, por meio da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recuperou a motocicleta Honda/Fan, de cor vermelha, placa OXM-7296, após roubo. Os policiais rastrearam o veículo, que foi encontrado com um homem de 19 anos. Ele foi preso no estacionamento de uma residência, na rua Florestal, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste. Um simulacro de arma de fogo foi apreendido na ação.

Veículos recuperados:

Motocicleta Honda/ Cg 150 Titan Ks, vermelha, placa JWY-3287

Motocicleta Yamaha/Ybr125 Factor Ed, branca, placa OAC-1874

Motocicleta Honda/Tintan Start, cor vermelha de placa PHT-2507

Motocicleta, Honda/ Cg 150 Titan Ks, verde, placa JWW-4912

Motocicleta Honda/Fan, cor vermelha de placa OXM-7296

Motocicleta Honda Cg 150 Titan, preta, placa PHM-3C85

Chevrolet/Onix 1 4mt Ltz, branco, placa NOI-3D02

Motocicleta Honda Cg 150, azul, placa JXL-7088

Chevrolet Cobalt Taxi, branco, placa OAO-9331

Novo Gol Track, vermelho, placa OAM-4B03

Gol, preto, placa JWS-3673