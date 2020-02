Polícia prende trio e desarticula esquema de distribuição de drogas em Manaus

Manaus/-AM - Nesta sexta-feira (21), por volta das 7h, policiais civis do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Antônio Rondon Junior, titular da unidade policial, com o apoio de uma equipe da Polícia Militar, prenderam, em flagrante, John Herbt Gonçalves da Silva, 23; Luis Felipe Ribeiro da Silva, 22, e Randerson de Souza Mendes, 26. Com o trio, foram encontradas 159 trouxinhas de drogas. As prisões ocorreram na avenida Beira Rio, bairro Coroado, zona leste da capital.

De acordo com a autoridade policial, as diligências em torno do caso, tiveram início, após investigadores do DIP obterem, por meio de denúncias anônimas, informações acerca de uma residência que estaria sendo utilizada para o armazenamento de substâncias entorpecentes, que seriam distribuídas para diferentes pontos de vendas de drogas da capital.

Ainda de acordo com a autoridade policial, após a equipe confirmar as informações da denúncia, ele ingressou com o mandado de busca e apreensão para o local. Durante revista realizada, foram encontradas as 159 trouxinhas de drogas, entre maconha e oxi.

“As denúncias recebidas informaram que, na residência dos indivíduos, o material ilícito era preparado e distribuído para venda, além disso, também informam que no lugar havia armas de fogo. Durante as diligências, as substâncias entorpecentes foram encontradas, porém, não foi constatada a presença de armas de fogo”, comentou o delegado Rondon.

Conforme o delegado Rondon, a ordem judicial em nome dos envolvidos foi expedida no dia 14 de fevereiro deste ano, pelo juiz Celso Souza de Paula, da Central do Plantão Criminal.

Os suspeitos foram autuados, em flagrante,por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão levados para a audiência de custódia.