Polícia prende 14 envolvidos em esquartejamento de estuprador no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 40 pessoas envolvidas no ataque a 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Fonte Boa, para linchar e esquartejar um detento suspeito de estupro já foram identificadas e indiciadas pela Polícia Civil do Amazonas.

Neste fim de semana, foram cumpridos os mandados de prisão preventiva de 14 pessoas por participação na ocorrência. Nove atuaram diretamente na morte e incineração do corpo do detento.

Dos transferidos, nove vieram para o sistema prisional, em Manaus, e cinco foram levados para a Unidade Prisional de Tefé. Outros seis indivíduos, já identificados por participação no crime, tiveram os mandados de prisão preventiva expedidos, mas fugiram da cidade e agora são considerados foragidos da Justiça.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, todos os policiais que estavam no local, no dia do delito, foram ouvidos. Vídeos do crime foram utilizados para identificar os infratores.

Torres destacou, ainda, que todos os 14 presos durante a ação policial possuem extensa ficha criminal, por delitos como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, roubo, lesão corporal grave, entre outros.

De acordo com o delegado José Afonso Barradas, os nove transferidos para Manaus são os que praticaram o homicídio e esquartejamento do preso, e os outros cinco tiveram participação na destruição do patrimônio da delegacia e das três viaturas. Dentre as pessoas identificadas na participação no crime, há duas mulheres que foram presas.

Nove presos foram indiciados por homicídio qualificado, vilipêndio de cadáver, dano ao patrimônio público, associação criminosa e incitação ao crime. As outras cinco pessoas irão responder por associação criminosa, danos ao patrimônio público e incitação ao crime.