Polícia pede prisão preventiva de presidente do Sindicato dos rodoviários por assassinato

Manaus/AM - A polícia pediu nesse domingo (1), o mandado de prisão preventiva, de Givancir de Oliveira, presidente do Sindicato dos Rodoviários. O homem é suspeito de assassinar um ex-funcionário a tiros e deixar o primo dele gravemente ferido na noite do último sábado (29), no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

Segundo familiares das vítimas uma mulher também teria participado do crime que foi motivado por uma dívida de Givancir com um dos rapazes. Na ocasião, Delisson teria ameaçado abrir um processo contra o presidente dos rodoviários.

Descontrolado, o suspeito teria perseguido e derrubado a dupla da moto e em seguida atirado várias vezes contra ela. Essa manhã, amigos e familiares dos foi jovens se reuniram em frente a delegacia da cidade e cobravam a prisão de Givancir.

Rumores de que o acusado iria se entregar nessa segunda-feira (2), circulam desde cedo, mas até o momento isso não aconteceu.