Polícia nega ter entregado preso para população esquartejar e pede reforço para Fonte Boa

Manaus/AM - O delegado geral adjunto da Polícia Civil, Orlando Amaral afirmou que a polícia militar do município de Fonte não liberou o preso Ronald Gomes Borges, 28, para que a população fizesse justiça com as próprias mãos.

“Ele não foi liberado pela polícia. O que ocorreu foi que o suspeito teria estuprado essa menina de 10 anos, na própria casa dele. Após o ato a menina se debateu, gritou e tentou fugir, acabou sendo estrangulada e ele fugiu pro matagal”, disse.

Conforme o delegado, após a prisão de Ronald a população ficou bastante revoltada e a noite acabaram se reunindo e invadido a carceragem onde o preso estava. Amaral relatou, que havia um popular armado com um revólver, por isso a polícia precisou atirar e ao menos duas pessoas foram feridas.

“Sabemos que no interior temos uma grande dificuldade de logística, mas deslocamos policiais do município de Tefé para lá, mas eles não conseguiram chegar à tempo. A quantidade de populares era muito grande, se a polícia fosse reagir além do que reagiu para fazer esse resgate desse preso o prejuízo seria maior para a própria população. Não foi possível evitar tirar o preso lá de dentro”, disse.

O delegado disse ainda, que a delegacia foi apedrejada e as viaturas danificadas. Porém, policiais da capital, Manacapuru e Coari foram enviados à Fonte Boa para apurar a morte do suspeito.

“O estado não pode permitir que a população promova essa desordem.O estado tem que se posicionar. Essas pessoas serão identificas e punidas porque cometeram um crime”, afirmou.

Amaral destacou que Ronald já tinha uma mandado de prisão em aberto por estupro no ano de 2017.