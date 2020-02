Polícia é morto com tiros na cabeça dentro de lanchonete no Amazonas

Manaus/AM - Um policial peruano, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros dentro de uma lanchonete no município de Tabatinga. O caso ocorreu na terça-feira (11).

Conforme a polícia, o crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que um homem com capacete entra no local, saca uma arma e atira na cabeça do policial. Em seguida o homem foge.

De acordo com a Polícia Militar, o suboficial foi morto com três tiros na cabeça com uma pistola nove milímetros. Ele prestava serviço no Posto de Vigilância de Fronteira, que fica na ilha peruana de Santa Rosa em frente ao município de Tabatinga.

A polícia brasileira investiga o motivo e a autoria do crime.