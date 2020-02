Polícia divulga lista de veículos recuperados em Manaus

Manaus/AM - Durante patrulhamento em Manaus, a Polícia Militar recuperou seis veículos com restrição de roubo e furto nas últimas 24 horas. Durante as operações, duas pessoas foram presas. As ocorrências foram registradas nos bairros Jorge Teixeira, Nova Floresta, Parque 10 de Novembro, Petrópolis, São José e Tancredo Neves.

Dois homens de 26 e 21 anos foram presos por policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no conjunto Castelo Branco, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul. Com eles foram encontrados um carro modelo Prisma preto e placa PHP-3F30 que estava com restrição de roubo, além de uma porção e três cigarros de maconha.

No bairro São José, zona leste, policiais militares da 9ª Cicom localizaram um carro modelo Corsa de cor vermelho e placa JXP-7080. O veículo foi levado a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Com restrição de roubo, policiais militares da 3ª Cicom recuperaram um carro modelo Fiat Idea de cor cinza e placa NOP-8106. O veículo foi encontrado na rua Coronel Ferreira de Araújo, bairro Petrópolis, zona sul.

Lista de veículos

Carro Prisma, preto, placa PHP-3F30

Carro Corsa, vermelho, placa JXP-7080

Carro Fiat Idea, cinza, placa NOP- 8106

Carro Fiat Uno, cinza placa JWT-1104

Carro Fiat Mobi, branco, placa PHI-7730

Carro Gol, vermelho, placa NOI-1H88