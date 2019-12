Polícia divulga imagem de suspeitos do assalto a ônibus em Manaus

Manaus/AM - O delegado Ricardo Cunha, titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de Erivan Souza Lima, 24; Filemon Silva dos Santos, 21, conhecido como “Filé”, e Renato Souza Cordeiro, 26.

O trio está sendo procurado por roubo a passageiros de ônibus de turismo, ocorrido na noite do dia 9 de novembro deste ano, por volta das 18h30. Na ocasião, os infratores subtraíram das vítimas, objetos e dinheiro, causando prejuízo aproximado de R$ 150 mil.



De acordo com o delegado, Erivan, Filemon e Renato, juntamente com mais um comparsa, identificado como Leonildo Cardoso da Costa, 38, que já foi preso pela polícia, se passaram por passageiros do ônibus que teria como destino a cidade de Lethem, na Guiana Inglesa, quando em um determinado ponto da rodovia Vidal de Mendonça, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte, anunciaram o roubo.



“O grupo portando armas de fogo, sob ameaças, subtraiu aparelhos celulares, cartões de crédito, quantias em dinheiro e outros pertences de 16 pessoas, com idades entre 22 e 56 anos. O prejuízo das vítimas está estimado em R$ 150 mil. As diligências continuam para localizarmos Erivan, Filemon e Renato”, disse Cunha.



Ainda segundo o titular do 18º DIP, a ordem judicial em nome dos quatro infratores foram expedidas dia 14 de novembro deste ano, pela juíza Rosália Guimarães Sarmento, no Plantão Criminal.

Quem puder colaborar com informações sobre a localização do trio, entrar em contato por meio do número (92) 99292-1015, o disque-denúncia do 18º DIP. “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.