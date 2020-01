Polícia apreende drogas dentro de mochila em embarcação no Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam, na tarde de segunda-feira (6), substâncias de entorpecente em uma embarcação no município de Tefé.

Durante a operação “Embarque Seguro”, foi encontrada no segundo piso do barco uma mochila coberta com uma rede de dormir. Dentro da mochila havia quatro pacotes de substância entorpecente, supostamente maconha. Ninguém foi preso no local.

De acordo com o Comandante do 3° BPM, tenente-coronel PM Herlon, a operação é feita diariamente nos barcos e lanchas que saem de Tefé para todos os municípios e comunidades rurais.