PM's são presos suspeitos de facilitarem passagens de drogas pelo Amazonas

Manaus/AM - Dois cabos da Polícia Militar foram presos na manhã desta quinta-feira (26) durante a "Operação Braço de Rio”, suspeitos de terem envolvimento com o tráfico de drogas em Maraã, no interior do Amazonas. Um dos suspeitos foi identificado como Luzangelo de Souza Veloso, de 30 anos.

As detenções foram feitas após uma investigação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) e cumpridas em ação com as Policias Civil e Militar. Os dois suspeitos, lotados no pelotão daquele município, vinham sendo investigados há cerca de seis meses e os alvos dos mandados judiciais foram apontados como braço armado da organização criminosa, facilitando a distribuição de drogas naquela região como a passagem de drogas da região do alto Solimões até a cidade de Manaus e outras metrópoles.

Os mandados contra os 02 policiais e 03 mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal, foram deferidos pelo juízo da Vara da Auditoria Militar da Comarca de Manaus.

Durante a execução das medidas, foram apreendidos itens de informática e documentos, os quais serão periciados e encaminhados à justiça.