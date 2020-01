Pistoleiros matam homem a tiros e ferem adolescente em rua de Manaus

Manaus/AM - Ociclei Silva França, 39, o “Chió”, foi morto a tiros e um adolescente de 16 anos baleado na perna, na tarde desta sexta-feira (24) por pistoleiros na rua Raimundo da Silva Nogueira, bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

Conforme o tenente G. Santos da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 16h, um carro de modelo Voyage passou pela área efetuou diversos disparos.

De acordo com o tenente, Ociclei foi alvejado com cinco tiros na cabeça, disparados de pistola Calibre 380, e morreu na hora. O menor foi baleado na perna esquerda e levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Saiu) para o Hospital 28 de Agosto.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.



Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda