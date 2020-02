PF prende dupla com armas e munições dentro de embarcação no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos na quinta-feira (13), com armas, munições e dinheiro dentro de uma embarcação em Tabatinga.

A prisão da dupla foi feita pela Polícia Federal durante uma inspeção na embarcação. A prisão contou com apoio da Força Nacional e Exército Brasileiro.

De acordo com a Polícia Federal, durante a vistoria de passageiros e bagagens, eles abordaram um homem de 46 anos, que transportava em sua bagagem, envoltos em plástico bolha, armas, acessórios e munições de uso restrito e de uso proibido, importados ilegalmente.

A polícia contou, que esse material seria entregue para outro homem de 49 anos, que aguardava na saída do Porto e que também foi identificado.

Foram apreendidos uma carabina Colt calibre .223, com quatro carregadores; duas pistolas de fabricação Turca, com quatro carregadores; três pistolas Tauros 809, com numeração e série raspada e mais seis carregadores; além de 84 munições calibre .556, R$906 e COL$12 mil pesos colombiano.

A dupla foi levada para a sede da Polícia Federal de Tabatinga onde foram autuados pelos crimes de porte e tráfico internacional de arma de fogo, munições e acessórios de uso restrito e de uso proibido.