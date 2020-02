Pai suspeito de jogar bebê no Rio Negro começa a ser julgado em Manaus

Manaus/AM - Inicia nesta quarta-feira (19), o julgamento de Josias de Oliveira Alves, suspeito de ter matado o próprio filho de apenas quatro meses de vida ao lançá-lo no Rio Negro durante uma discussão com a ex-companheira. A sessão deve começar às 9h, no Fórum Henoch Reis, no bairro São Francisco.

O crime aconteceu em 2015 e revoltou a sociedade manauara, a história ficou conhecida como “Caso bebê Pablo Pietro”. O corpo da criança nunca foi encontrado, mas a mãe conta detalhes de como tudo aconteceu.

Entre os vários depoimentos que ela apresentou ao longo do processo, Cleudes Maria Batista, 25, conta que Josias a agrediu e tentou matá-la enforcada. Como não conseguiu, ele a jogou na água com a criança e ainda chegou a passar por cima dela com o barco.

A defesa do acusado contesta a versão e afirma que foi a jovem quem deixou Pietro despencar de seus braços durante a discussão entre o casal. O desenrolar dos fatos vai ser debatido hoje e nesse primeiro momento, sete testemunhas serão ouvidas.

Não há um tempo de duração específico para que o julgamento seja concluído, mas a expectativa é que a sentença saia em dois ou três dias.