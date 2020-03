Pai de atriz de Transformers morre por coronavírus

O inimigo invisível

Morreu vítima do novo coronavírus na noite do sábado (21) Peter Myles, 67 anos, pai da atriz inglesa Sophia Myles, 40, conhecida pelos filmes "Transformers" e "Anjos da Noite". Ela deu a notícia aos seguidores via Twitter: “Descanse em paz, Peter Myles. Meu pai morreu há apenas algumas horas. Foi o coronavírus que o levou”.

Antes do falecimento, a atriz precisou enfrentar o isolamento do pai à beira da morte em hospitais lotados de pessoas morrendo com a Covid-19: “Apenas um aviso para todos, meu pai agora está em uma ala fechada com um monte de gente que têm o vírus e estão todos morrendo”.