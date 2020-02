Operação Ratoeira prende quatro e desmantela esquema de tráfico no Amazonas

Manaus/AM - Quatro pessoas foram presas e um menor foi apreendido durante a Operação Ratoeira, deflagrada nessa sexta-feira (21), no município de Parintins, no interior do Amazonas.

O grupo é suspeito de movimentar o tráfico de drogas na cidade. Segundo os policiais foram cumpridos três mandados nas Ruas 41 e 45 na ocupação do Residencial "Parintins" e outro na Rua Nhamundá, Bairro Santa Rita de Cássia.

contou com o efetivo da Força Tática e do Canil Setorial com a Cão policial Ronda da raça Pastor Belga de Malinois, que encontrou várias porções de drogas.

Durante a ação, foram apreendidas ainda joias, celulares, armas falsas, material para refino, documentos, dinheiro, além de cadernetas com a contabilidade do esquema. Os trabalhos continua na cidade e novas prisões devem acontecer em breve.