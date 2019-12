No Natal, mulher e filhos são espancados por marido descontrolado no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 34 anos foi preso depois de espancar a esposa e os filhos pequenos na casa onde moram no município de Careiro da Várzea, no interior do Amazonas.

Por volta das 17h, a polícia local recebeu o pedido de socorro da vítima que estava com nariz ensangüentado, várias lesões no rosto e na região das costelas.

Os filhos também haviam sido agredidos e estavam amedrontados o imóvel. A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital e o suspeito que ainda estava na casa acabou preso em flagrante. Ele vai responder por violência doméstica e lesão corporal.